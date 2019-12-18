اقتصاد

سعي أميركي للاستثمار في مجال الطاقة في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت غرفة التجارة الأميركية الليبية اجتماعا موسعا للشركات الأميركية العاملة في ليبيا عقب انتهاء أعمال الحوار الليبي الأميركي.

ووفقا لما أعلنت عنه السفارة الثلاثاء فإن اللقاء تضمن دراسة لإمكانية تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة، وطرحت رؤية الغرفة بحضور مديرين تنفيذيين لأربع شركات طاقة تناوبوا في سرد أعمالهم السابقة في ليبيا ومشاريعهم القائمة وسط التحديات الحاصلة.

وكان قد اختتمت الاثنين في تونس أعمال الحوار الاقتصاد الأميركي الليبي بمشاركة من خبراء الاقتصاد في وزارة الخارجية الأمريكية ووزارتي الطاقة والخزانة وبحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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