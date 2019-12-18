الأعلى للدولة يطالب بوقف بيع حصة “ماراثون” الأميركية

طالب المجلس الأعلى للدولة يوم أمس الثلاثاء من هيئة الرقابة الإدارية التدخل بوقف عملية بيع حصة ماراثون الأميركية إلى شركة توتال الفرنسية التي أعلنت عنها المؤسسة الوطنية للنفط قبل أيام.

وأرجع رئيس المجلس خالد المشري في طلبه للهيئة سبب وقف الصفقة بحجة أن التعاقد تم دون موافقة الجانب الليبي موضحا في الوقت ذاته أن الأمر بمثابة المساس بالسيادة الليبية من جهتهم أرجع مراقبون للشأن المحلي خطوة المشري إلى أنها ذات طابع سياسي واصفين أن فرنسا تقف في صف واضح لدعم الجيش وهو ما دفع بمجلس الدولة لاتخاذ مثل هكذا إجراء.

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