قرار مساءلة ترامب يرفع الدولار الأمريكي

ارتفع الدولار على نحو طفيف، اليوم الخميس، بعد قر الرئيس الأمريكي دونالد ترامببينما قفز نظيره الأسترالي بعد تراجع غير متوقع في معدل البطالة. وظل الجنيه الإسترليني يواجه ضغوطًا بفعل تجدد المخاوف بشأن خروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبلغ في أحدث تعاملات 1.3081 دولار بعدما تراجع بنحو 2 % في يومين. .وتفاءل متداولو الدولار بعدما صوتت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مساءلة ترامب .وصعد الدولار على نحو طفيف مقابل الين الياباني إلى 109.56 ين وحوم مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، عند 97.347 إذ لم يبتعد كثيرًا عن أعلى مستوى في ستة أيام عند 97.475 الذي لامسه .أمس الأربعاء. وارتفع الدولار الأسترالي ليجري تداوله مقابل 0.6883 دولار أمريكي بعد بيانات قوية للوظائف أشارت إلى أن سوق العمل الأسترالية قد تكون بها حركة كافية تقلل الحاجة للمزيد من الخفض في سعر الفائدة. وسجل في أحدث تداولات 0.6878 دولار أمريكي. .وفي نيوزيلندا، دفعت بيانات نمو اقتصادي أفضل من المتوقع في الربع الثالث الدولار النيوزيلندي للصعود من أدنى مستوى خلال أسبوع عند 0.6592 دولار أمريكي وتماسك اليورو بالقرب من المستوى المنخفض الذي بلغه أمس الأربعاء عند 1.1109 دولار متجاهلًا مسحًا كانت نتائجه أفضل من المتوقع لثقة الشركات الألمانية. وسجل اليورو .في أحدث تعاملات 1.1126 دولار

