أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.02 و4.025 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.045 دينار

اليورو 4.46 دينار

الجنية الإسترليني 5.24 دينار

الليرة التركية 0.70 دينار

الدينار التونسي 1.40 دينار

الجنية المصري 0.24 دينار

الدولار الكندي 2.69 دينار

الدينار الأردني 5.65 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.05 دينار طرابلس/ 4.08 دينار بنغازي

كسر الذهب عيار 18 بـ140 دينار

كسر الفضة 1.75 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.55 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.05 الجمهورية – 4.10 التنمية دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.