أثرياء فقدوا لقب.. ملياردير في 2019

تلقى عدد من أثرياء العالم ضربة قوية، وعلى إثرها فقدوا لقب “ملياردير” خلال عام 2019 عندما لم يتم الاكتتاب العام الأولي كما هو مخطط له، وذلك بسبب ضعف أداء سوق الأسهم وارتفاعات الدولار الأميركي، حسب تقرير لموقع بيزنس إنسايدر.

والعديد من هؤلاء الأشخاص، بمن فيهم مؤسسو شركة العقارات We Work وشركة التعليم عن بعد Smile Direct Club، فقدوا وضعهم “المليارديري”. كما شهد آخرون، مثل مؤسسي FOREVER 21 و”رايان إير”، انخفاضا كبيرا في دخلهم، على مدى سنوات وسط تراجع المبيعات. وفي ما يلي قائمة بأهم من فقدوا “لقب ملياردير” خلال العام 2019، بحسب “businessinsider”: هبط سعر سهم شركة الطيران الأيرلندية Ryan Air، ما أطاح بصاحبها مايكل أوليري من قائمة المليارديرات في مارس. قام براندز، البالغ من العمر 76 عاماً، ببناء ثروته التي يديرها من خلال شركته “براندز انفستمنت بارتنرز”، وهي شركة لإدارة الاستثمارات مقرها سان دييغو أسسها في عام 1974، وفقًا لفوربس. في ذروتها ، كان لدى براندز أكثر من 100 مليار دولارتحت الإدارة ، ولكن لديها الآن 31 مليار دولار أميركي فقط وقد غادر براندز الشركة في فبراير 2018. اما أندريا ريمان سييارديلي وريثة شركة JAB Holdings المالكة لـ”Krispy Kreme”، لم تعد مليارديرة، لكنها لا تزال أغنى شخص في نيو هامبشاير، وفقا لفوربس. خسر مؤسسو سلاسل التجزئة Forever 21 مركزهم الملياردير في يوليو، وذلك قبل 3 أشهر فقط من طلبهم إعلان الإفلاس في سبتمبر. فقد أحد مؤسسي We Work، ميغيل ماكيلفي، مركز ملياردير خلال أزمة الاكتتاب العام الأولي للشركة المتعثرة. جدير بالذكر أن مؤسسا Smile Direct Club جوردان كاتزمان، وأليكس فينكل، أصبحا من أصغر المليارديرات في الولايات المتحدة بعد الاكتتاب العام للشركة في سبتمبر، ومع ذلك، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 60% في الشهر التالي، ما أدى إلى انخفاض صافي ثروات مؤسسيها والرئيس التنفيذي ديفيد كاتزمان أيضا، وفقا لما أوردته مجلة فوربس.

