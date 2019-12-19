بومطاري ومعيتيق يبحثان الترتيبات المالية تمهيداً لاعتمادها

بحث وزير المالية فرج بومطاري والنائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الأربعاء الترتيبات المالية للعام المقبل تمهيدا لاعتمادها والإعلان عنها.

وكانت وزارة المالية قد أنهت في نوفمبر الماضي اجتماعاتها مع أربعمئة مؤسسة عامة لدراسة ميزانيتها أعقب ذلك اجتماعات موسعة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير الاقتصاد علي العيساوي الذي توقع أن تبلغ ميزانية العام المقبل 34 مليار دولار أي ما يعادل 48 مليار دينار.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد بحث الترتيبات المالية للعام 2020، خلال لقاء عقده منذ أسبوع بطرابلس، مع النائب أحمد معيتيق وعضوي المجلس الرئاسي محمد زايد وأحمد حمزة.

واستعرض السراج ما وصلت إليه آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على الميزانية العامة للدولة، مطالبا بمراجعة كافة الصعوبات التي أثرت على الميزانية ووضع حلول مبكرة لها ما يضمن عمل الوزارات والهيئات دون عراقيل ويحقق التوازن بين مصروفات الدولة وإيراداتها.

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