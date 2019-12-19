“الليبية للاستثمار” توضّح بشأن خسارة الـ1.1 مليار دولار

تحصلت قناة 218 على نسخة من توضيح للمؤسسة الليبية للاستثمار نفت من خلاله خبر خسارتها 850 مليون جنيه استرليني (1.1 مليار دولار)، كانت ضمن الأموال المجمدة في بريطانيا.

وذكر البيان أن الخزانة البريطانية تناولت ما أسمته بـ”الخطأ المحاسبي” الذي تسبب في اختلاف قيمة الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا المقدرة بـ12 مليار جنيه استرليني.

وأوضح مكتب تنفيذ العقوبات المالية (ofsi) بوزارة الخزانة البريطانية، أن سبب اختلاف إجمالي قيمة الأموال الليبية المجمدة خلال التقارير المنشورة لعامي (2018-2019)، خطأ محاسبي تتم مراجعته والتحقق منه من قبل وزارة الخزانة.

يشار إلى أن التقرير المحاسبي تربطه صلة مباشرة بدقة وحجم المعلومات التي تحصل عليها الوزارة من البنوك والجهات الحاضنة للاستثمارات الليبية في بريطانيا وفقا لتقرير الخزانة بخصوص تنفيذ العقوبات المالية في بريطانيا لعام 2019 في التاسع من أكتوبر الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية