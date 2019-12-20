انتعاشة في أسعار النفط

صعدت أسعار النفط مع عودة التعاملات اليوم الجمعة بشكل طفيف لتعزز أسعارها التي سجلت أعلى مستوى لها خلال 3 أشهر مدعومة بالاتفاق بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم “أميركا والصين” على خلفية إعفاءات محدودة من الرسوم المفروضة بين الطرفين.

وشملت الإعفاءات الجديدة معدات وسلعا تجارية ومشتقات النفط والصناعات البترولية.

وبات يطلق على الاتفاق “المرحلة الأولى” لتبلغ بعد ذلك أسعار العقود الآجلة لخام برنت 66.60 دولارا للبرميل، بينما استقر سعر عقود خام الوسيط الأميركي غرب تكساس عند 61.12 دولار للبرميل.

وعززت انتعاشة سوق النفط تقديرات مورجان وجولدما ساكس حول توقعاتهما لأسعار النفط بأن تتراوح بين 60و70دولارا للبرميل في عام 2020.

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