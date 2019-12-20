التعويضات المالية تتصدّر اهتمامات “بلدي سرت”

يجري مؤخراً العمل على عديد الملفات الخدمية الأساسية التي تقع على عاتق بلدية سرت، وذلك من خلال اجتماعات مكثفة يعقدها عميد البلدي مختار المعداني مع أعضاء من المجلس البلدي وعدة جهات.

ومن أبرز هذه الملفات مسألة التعويضات المالية لأصحاب المنازل المتضررة جراء الحرب التي شهدتها المدينة ضد تنظيم داعش الإرهابي وكذلك الحرب التي عاشتها المدينة سنة 2011.

كما تم العمل على إتمام المرحلة الأولى من إزالة العشوائيات في منطقة الألف وحدة سكنية من قبل الجهات المختصة بالإزالة، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة العمل على ذات النهج الأسبوع القادم في محلة الجزيرة.

ويعتبر ملف التعويضات من أبرز القضايا التي يأمل المواطنون الذين دُمِّرَت مساكنهم في حلها كونها جعلت الكثير من العائلات تعاني من النزوح غير أن الحياة في سرت تعد الآن أفضل من ذي قبل خلافا لما كانت عليه فترة انتهاء القتال وطرد تنظيم داعش الإرهابي منها.

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