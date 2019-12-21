الناقلة بدر.. عام من الاحتجاز وخسائر ليبيا بالملايين

يصادف اليوم الحادي والعشرين من ديسمبر مرور عام على احتجاز ناقلة النفط الليبية (بدر) في بلغاريا رغم وجود حكم قضائي بالإفراج عنها وسط تضارب الأنباء حول سبب الاحتجاز.

وقال مصدر مسؤول بالشركة الوطنية للنقل البحري لـ218 إن سبب احتجاز الناقلة بدر يعود إلى قضية “رهن” مقابل أداء أعمال مع شركة بلغارية رفعت قضية ضد الدولة الليبية وإن عملية الاحتجاز تأتي في إطار الضغط على السلطات الليبية لدفع الأموال التي لم يكشف المصدر عن قيمتها.

وأفاد مصدر مطلع على الملف لـ218 إن سبب احتجاز الناقلة التي رُفِع عليها العلم البنمي يكمن في مطالبة شركة تنقيب كانت تعمل في ليبيا بأموالها التي لم تتقضاها من الجهات المعنية في ليبيا منذ فترة الثمانينيات، وأكد المصدر ذاته أن الخسائر نتيجة توقف بدر عن العمل خلال عام بلغت أكثر من 13 مليون دولار.

المعلومات التي تحصلت عليها 218 من الشركة الوطنية للنقل البحري توضح أن الناقلة بدر وحروف ندائها 5AWK تبلغ قدرتها التحميلية قرابة 160 ألف طن وتم بناؤها في كوريا عام 2007.

وتبدو تفاصيل قضية حجز الباخرة معقدة نوعا ما، حيث احتجزت في المرة الأولى عام 2017 قبل أن تفرج عنها محكمة بلغارية في يناير 2018 مع عدم إمكانية الطعن في الواقعة، وجاءت عملية الحجز بطلب من شركة بلغارديون المنحلة التي عملت في الثمانينيات والتسعينيات بمجال التنقيب عن المعادن في ليبيا والتي قالت إنها ما زالت تطالب الدولة الليبية بأموال متأخرة السداد.

وتبلغ القيمة السوقية لبدر في الوقت الحالي 40 مليون دولار واشترتها الدولة الليبية عام 2009 بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الأمر الذي ساهم في شرائها بقيمة سوقية وصفها المختصون بالممتازة بنحو 100 مليون دولار معتبرين أنها صيد ثمين وقتها.

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