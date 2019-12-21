اقتصاد

المصارف الليبية تبحث الدعم الأوروبي للمشروعات

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل البرنامج الأوروبي لدعم القطاعات في ليبيا أعماله مع المؤسسات المستهدفة بينها المصارف التي بحث معها مؤخراً تأسيس وحدات دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بحضور ممثلين عن 6 مصارف؛ هي الصحارى والتجاري العربي والجمهورية بالإضافة لمصارف شمال أفريقيا والسراي واليقين.

وحضر الاجتماع الموسع الذي عقد بتونس مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد الأجنبي بالمصرف المركزي مختار الطويل ووفقا لما أعلن عنه مسيرو البرنامج الأوروبي فإن البنك الفرنسي للاستثمار سيقدم المشورة الفنية لتأسيس الهيكل الإداري لوحدة دعم المشروعات والخدمات المقدمة للشركات ذات التمويل الصغير والمتوسط في جميع مراحل عملها.

وينشط البرنامح الأوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا منذ عام 2016 بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق والمصرف المركزي والغرف التجارية على تطوير بيئة الأعمال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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