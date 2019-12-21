سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 21 ديسمبر 2019 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 21 ديسمبر 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:

الدولار الامريكي-طرابلس 4.085 دينار الدولار الامريكي-زليتن 4.095 دينار اليورو 4.51 دينار الجنية الإسترليني 5.27 دينار الليرة التركية 0.70 دينار الدينار التونسي 1.40 دينار الجنية المصري 0.235 دينار الدولار الكندي 2.70 دينار الدينار الأردني 5.65 دينار حوالات دبي-تركيا 4.115 دينار كسر الذهب عيار 18 142 دينار كسر الفضة 1.85 دينار

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