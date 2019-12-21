خام برنت ينخفض في تعاملات آخر الأسبوع

انخفضت أسعار النفط مع ختام التعاملات الأسبوعية أمس بشكل محدود بعد موجة ارتفاعات سجلتها يوم الخميس، وعند الافتتاح الجمعة مدعومة باتفاق المرحلة الأولى بين الصين وأمريكا بشأن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة التي شملت ست سلع رئيسة بينها منتجات زراعية وبترولية.

وعلى الرغم من الانخفاض فإن سوق النفط استطاعت تسجيل أعلى سعر للعقود الخام خلال ثلاثة أشهر بارتفاع قدره 1.4% وسجلت العقود الآجلة للنفط الخام ستة وستين دولارا وأربعة عشر سنتا متراجعة ما نسبته ستة أعشار في المئة أي ما يعادل أربعين سنتا.

بينما تراجعت عقود الوسيط الأمريكي غرب تكساس عند ستين دولارا وأربعة وأربعين سنتا للبرميل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية