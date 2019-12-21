ارتفاع جديد للدولار الامريكي بالسوق السوداء

سجلت السوق الموازية، انخفاضاً جديداً في سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية وأمام الدولار واليورو والاسترليني على وجه الخصوص.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

-الدولار =4.11 دينار (بيع وشراء)طرابلس

-الدولار حوالة تركيا/دبي=4.14 دينار (بيع وشراء)

-الدولار بشيك المصدق =4.12 دينار {الجمهورية}

-الدولار بشك المصدق =4.15 دينار{التجارة والتنميه}

-اليورو =4.53 دينار (بيع وشراء)

-الباوند =5.28 دينار (بيع وشراء)

-بطاقات 500$ دولار =3.65 دينار (بيع وشراء)

-بطاقات 10الف دولار =3.75 دينار (بيع وشراء)

-100دينار ليبي =71.5 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =137دينار ليبي

-100دينار ليبي =403 جنيه مصري

-الذهب المسبوك =144 دينار بلجرام

-الذهب الكسر عيار 141=18 دينار للجرام

-الفضة الكسر =1.85دينار للجرام