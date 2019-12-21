اقتصاد

“الليبية للاستثمار” تتجه لتعزيز الشفافية والحوكمة

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، في تصريح خاص لقناة “218”، اليوم السبت، عن استراتيجية العمل للمؤسسة للعام 2020 في إطار التحول لتطوير إدارة الأصول المجمدة وغير المجمدة وحمايتها خلال سنة وأربعة أشهر.

وأشار محمود إلى أن العمل بدأ نحو تنفيذ استراتيجية شاملة للتحول تهدف لتعزيز معايير الشفافية والحوكمة والمساءلة لتطوير سياسات إدارة الأصول المنتشرة حول العالم.

ووفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فإن الاستراتيجية تتضمن تقديم تقارير مالية من مصادر مستقلة عن الأصول لضمان تطبيق الشفافية ومعايير الحوكمة، مضيفا أن تطبيق الاستراتيجية في عام 2020 يتطلب الاستعانة بخبرات في التدقيق المحاسبي والجنائي والعقوبات والتجميد، بالإضافة إلى خبرات في إدارة الاستثمارات والعمليات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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