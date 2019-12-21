نشاط بحري تجاري لافت في بنغازي والخمس

وصلت إلى ميناء بنغازي سفينة المواشي (هارفي لايف ستك) التابعة للوكيل الملاحي شركة الدوسر، وعلى متنها أكثر 7100 رأس غنم مستوردة من رومانيا.

وتضمنت البيانات الحديثة الصادرة السبت، وصول باخرة الحاويات (كنت شيب) محملة بـ192 حاوية بها بضائع وسلع مختلفة، كما استقبلت ارصفة ميناء بنغازي بعدها بساعات السفينة (ريدي ستار) التابعة للوكيل الملاحي شركة امواج ليبيا تتجهز لتفريغ حمولة حاويات مقدرة بـ123 حاوية.

وبالانتقال إلى فرع الشركة الليبية للموانئ بمدينة الخمس، فقد أعلنت عن توقعاتها بوصول سفينة (سوبر أرسنال) التابعة للوكيل الملاحي شركة (مجموعة قرقوم)، محملة بنحو 10 آلاف طن.

وشملت النشرة الصادرة حديثا توقعاتها بوصول سفينة الحبوب (ايالا) التابعة للوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع، على متنها 27 ألف طن من القمح الصب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية