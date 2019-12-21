الدولار يصعد ويتخطى حاجز الـ4 دنانير

تعيش السوق السوداء للعملات الأجنبية في طرابلس وزليتن منذ منتصف الأسبوع الماضي حالة من عدم الاستقرار، حيث صعد سعر صرف الدولار من مستويات 3.95 دنانير إلى 4.06 دنانير.

وظل الدولار يتراوح عند هذه الحدود قبل أن يسجل ارتفاعا جديدا مع عودة التداولات السبت حيث بدأ التجار في السوق السوداء تداوله بـ4.07 دنانير.

وفسّر تاجر عملة تحدث لقناة “218” أسباب هذا الارتفاع، وقال إنه جاء على خلفية شروع عدد من المصارف فعليا في إغلاق منظومة أرباب الأسر لهذا العام مؤقتا لحين إتمام الإغلاق السنوي.

وكان مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر في المصرف المركزي سالم السيوي أكد في تصريح سابق لقناة “218”، أن المصارف التجارية ستتوقف نهائيا عن استلام طلبات مخصصات أرباب الأسر عن العام 2018.

كل هذه العوامل ساهمت في رفع قيمة الدولار ومعه اليورو الذي سجل 4.5 دنانير، بينما بيع غرام الذهب كسر في سوق المشير ظهر اليوم بـ142 دينارا، لكن تجار توقعوا أن تكون هذه الارتفاعات مؤقتة حتى النصف الأول من يناير المقبل.

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