إصابة مستودع البريقة بطريق المطار في طرابلس

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، إصابة مستودع طريق المطار للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع.

وأشارت المؤسسة، إلى إصابة مبنى مكاتب إدارة الصحة والسلامة، بعيارات نارية، صباح يوم أمس السبت، أثناء تواجد بعض الموظفين في المكاتب، مضيفة أنهم تمكّنوا من إخلائها دون التعرض لأي إصابات.

وأدانت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، الإصابة بأنها العمل المشين بشدة.

وطمأنت المؤسسة والشركة سكان طرابلس، أن عمليات تزويد محطات الوقود بالمحروقات، لم تتأثر، بفضل شجاعة وتفاني العاملين فيها والذين يعرضون أنفسهم للخطر بشكل يومي من أجل خدمة المواطن.

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