قريباً.. اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة و الصين

وقال ترامب في فلوريدا يوم السبت “حققنا انفراجة في ما يخص اتفاق التجارة وسوف نوقعه قريبا جدا”. وأُعلن عن ما يعرف باتفاق المرحلة واحد في وقت سابق من الشهر الجاري في إطار مساع لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر والتي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي. وبموجب الاتفاق وافقت الولايات المتحدة على خفض جزء من الرسوم الجمركية على السلع الصينية مقابل زيادة كبيرة في مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، إن الاتفاق سيوقع في أوائل كانون الثاني/ يناير، مضيفا أن الاتفاق ترجم بالفعل ويجري تنقيحه من الناحية الفنية. وأعلنت وزارة المالية الصينية الخميس، إعفاء منتجات وسلع أمريكية من الرسوم الجمركية لمدة عام واحد. وقالت الوزارة في بيان، إن الإعفاء سيُطبق لمدة عام واحد اعتبارا من 26 كانون الأول/ ديسمبر دون ذكر قيمة الواردات المعفاة من الرسوم.

