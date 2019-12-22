شركة الخليج ترفع الإنتاج في حقلي النافورة والحمادة النفطيين

أخبار ليبيا 24

رفعت شركة الخليج العربي للنفط، من القدرة الإنتاجية في حقل النافورة النفطي بمقدار 5925 برميل يوميا، بعد نجاح عملية ربط البئر (ذ3) بالحقل اليوم الأحد، بحسب ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.

وأثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، على مجهودات مجلس إدارة شركة الخليج العربي وجميع العاملين فيها، على هذا الإنجاز الهام والمتابعة في زيادة معدلات الإنتاج بما يصب في مصلحة الاقتصاد الليبي.

وكانت شركة الخليج قد نجحت أيضاً بإعادة البئرين (ض1) و(ض4) في حقل الحمادة للإنتاج والذي كان متوقفا من 2011، حيث بلغ معدل الإنتاج في القطعة (م ن 5) حوالي 500 برميل يوميا، وتعمل الشركة حالياً على إعادة تشغيل البئرين (ض7) و(ض9) في الحقل نفسه في الفترة القادمة.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت الإثنين الماضي عن تمكن شركة الهروج للعمليات النفطية في إعادة إنتاج حقل الغاني غرب حوض سرت بمعدل إنتاج يصل إلى 5 آلاف برميل يوميًا كمرحلة أولى.

وقبل ذلك أعلنت المؤسسة عن تشغيل البئر الجديد (ك ك 6) بمنطقة التعاقد (أ) التابعة لحقل أبو الطفل النفطي ووضعه على منظومة الإنتاج، مما سيضيف حوالي 2500 برميل لمعدلات الإنتاج اليومية لشركة مليته للنفط والغاز.

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