مؤسسة النفط تؤكد إصابة مستودع طرابلس بعيارات نارية، وتصفه بـ”العمل المشين”

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، إصابة مستودع طرابلس التابع شركة البريقة لتسويق النفط بطريق المطار أمس السبت للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع واحد، دون وقوع أضرار بشرية.

وأشارت المؤسسة في بيان لها أمس، إلى إصابة مبنى مكاتب إدارة الصحة والسلامة بالمستودع بعيارات نارية، أثناء تواجد بعض الموظفين في المكاتب، قد تمكّنوا من إخلاء المقر فورا دونتعرض أحد الموظفين دون أي إصابات.

ودانت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، هذا العمل “المشين” بشدة، وطمئنتا سكان طرابلس أن عمليات تزويد محطات الوقود بالمحروقات لم تتأثر، وذلك بفضل شجاعة وتفاني العاملين بالمستودع والذين يعرضون أنفسهم للخطر بشكل يومي من أجل خدمة المواطن، وفق ما ذكر البيان.

وذكر البيان، أنه رغم التحذيرات المتكررة من قبل المؤسسة وشركة البريقة التي جاء آخرها السبت الماضي بعد إصابة خزان الديزل في المستودع من الآثار الكارثية في حال عدم الابتعاد عن المستودعات، إلا أن القتال استمر في المنطقة دون أي اعتبار للخطر على حياة العاملين أو على الأضرار التي تصيب ممتلكات الشعب الليبي.

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