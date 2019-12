رفع القدرة الإنتاجية بحقلي النافورة والحمادة

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بتمكن مهندسي ومختصي شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة، من رفع القدرة الإنتاجية في حقل النافورة النفطي بمقدار 5925 برميل في اليوم بعد نجاح عملية ربط البئر ذ3 بالحقل، الاحد.

ونوهت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبك، بنجاح شركة الخليج أيضاً بإعادة البئرين ض1, ض4 في حقل الحمادة للإنتاج والذي كان متوقفا من 2011 حيث بلغ معدل الإنتاج في القطعة م ن 5 حوالي 500 برميل في اليوم، وتعمل الشركة حالياً على إعادة تشغيل البئرين ض7, ض9 في الحقل نفسه في الفترة القادمة.

وتوجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالثناء لمجلس إدارة شركة الخليج العربي وجميع العاملين فيها على هذا الإنجاز الهام والمتابعة في زيادة معدلات الإنتاج بما يصب في مصلحة الاقتصاد الليبي، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

