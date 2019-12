إسرائيل واليونان وقبرص بصدد إبرام اتفاق على مشروع خط أنابيب للغاز إلى أوروبا

توقيع اتفاق مشروع انابيب الغاز بين أسرائيل واليونان وقبرص [انترنت]

أعلنت اليونان الأحد أن اتفاق خط أنابيب “ايست ميد” سيتم توقيعه مع قبرص وإسرائيل في الثاني من يناير، وسط توتر بين أثينا وأنقرة حول استغلال موارد المحروقات في شرق البحر المتوسط.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في بيان له بأن الأخير سيوقع الاتفاق في أثينا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق سيستكمل عندما توقع عليه إيطاليا أيضا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وخط أنابيب الغاز البالغ طوله 2000 كيلومتر سيكون قادرا على نقل ما بين 9 و 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا عبر خط أنابيب الغاز “بوزيدون” و “اي جي بي”.

ويتوقع أن يجعل المشروع من الدول الثلاث حلقة وصل مهمة في سلسلة إمدادات الطاقة في أوروبا، ويحول دون محاولات تركيا بسط سيطرتها على شرق البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس الأحد: “من المهم للغاية أن تبرز دول المنطقة عضلاتها في مواجهة الاستفزازات التركية”.

يأتي إعلان توقيع هذا الاتفاق في ظل توتر بعد توقيع اتفاق بحري بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، وبعد زيارة قام بها وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، إلى بنغازي، لمناقشة المذكرة بين أنقرة وطرابلس مع مسؤولين في الحكومة الليبية المؤقتة.

