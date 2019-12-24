انخفاض مسائي للدينار الليبي بالسوق السوداء

سجلت السوق الموازية، تراجعاً جديداً في سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية وأمام الدولار واليورو والاسترليني على وجه الخصوص.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

-الدولار =4.11 ، 4.11.5 دينار (بيع وشراء)/طرابلس

-الدولار = 4.17 دينار /بنغازي

-الدولار حوالة تركيا/دبي=4.15 ، 4.15.25(بيع وشراء)

-الدولار بشيك المصدق =4.18{الجمهورية}

-الدولار بشك المصدق =4.19 {التجارة والتنميه}

-اليورو =4.55(بيع وشراء)

-الباوند =5.30(بيع وشراء)

-بطاقات 500$ دولار =3.70(بيع وشراء)

-بطاقات 10الف دولار =3.8/(بيع وشراء)

-بطاقات 500 $ و 10 الف 7.5%(سحب فوري)

-100دينار ليبي =68 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =145دينار ليبي

-100دينار ليبي =400 جنيه مصرى

-الذهب المسبوك =146 دينار للجرام

-الذهب الكسر عيار 143=18 دينار للجرام

-الفضة الكسر =1.85 دينار للجرام