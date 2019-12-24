اقتصاد

بضائع لا تجد من يشتريها في تساوة

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواجه المواطنون تحديات كثيرة في سبيل العيش بحياة كريمة، بينها أزمة ارتفاع الأسعار في ظل نقص السيولة النقدية، حيث تشهد سوق الخميس في بلدة تساوة وفرة متطلبات المواطنين من الخضار والفواكه إلا أن الأسعار تبقى بعيدة عن متناول الجميع.

ومع دخول فصل الشتاء غالبا ما تزداد حركة الشراء في هذه السوق، لكن شح السيولة يعرقل قدرة المواطنين المحدودة أمام شراء حاجاتهم الضرورية إلا بالقدر اليسير، فيتركون بعضها ومنهم من لا يستطيع شراء أي من احتياجاته

وعلى الرغم من توفر جميع الأصناف في سوق الخضار بتساوة، فإن أزمة شح الوقود والسيولة تبقى العائق الوحيد دون وصول الزبائن إليها أو قضاء حاجاتهم منها، فيما تبقى تساؤلات المواطن تدور حول متى تجد الحكومات حلا ينهي كل هذه الأزمات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك