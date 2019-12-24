رئيس غرفة التجارة بطبرق يدعو رجال الأعمال لاستثمار أموالهم بالمجال الصناعي

أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة بطبرق محمد المبري التجار ورؤس الأموال في المدينة إلى تحويل نشاطهم من عقاري إلى نشاط صناعي .

المبري – وفي تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – قال إن أغلب تجار المدينة ورؤس أموالها يلجئون إلى شراء أو تشييد الأبراج السكنية مما سبب فائضًا في الوحدات السكنية بالمدينة، داعيا إياهم إلى الاتجاه للنشاط الصناعي في مختلف المجالات كالألبان والورقيات وغيرها .

وأضاف أن المدينة الآن بحاجة كبيرة إلى الأنشطة الاقتصادية لما توفره من تنمية مكانية واجتماعية وخدمية، إضافة إلى أنها تعمل على الحد من بطالة الشباب بفتح باب عمل لهم .

رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة بطبرق، أكد أن الغرفة ستقوم بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالنشاطات الصناعية، إضافة إلى تقديم كافة الخدمات المطلوبة منها .

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