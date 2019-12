صناديق الاستثمار الخليجية تسيطر على 31% من إجمالي أصول الصناديق العالمية

31 % الاستثمارات الخليجية من اصول الصناديق العالمية [ CNN]

أظهر تقرير دولي أن صناديق الاستثمار الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت حوالي 2.49 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري، تمثل ما يقارب من 31% من إجمالي موجودات الصناديق السيادية في العالم.

وأوضح التقرير الصادر الثلاثاء، عن معهد الصناديق السيادية، ومقره الولايات المتحدة، أن جهاز أبو ظبي للاستثمار الذي يعتمد بشكل رئيسي على عائدات صادرات النفط، احتل المركز الأول في المنطقة والثالث على مستوى العالم بحجم موجودات بلغ 696.6 مليار دولار.

وجاءت هيئة الاستثمار الكويتية في المركز الثاني في المنطقة والرابع على مستوى العالم بأصول بلغت نحو 592 مليار دولار، في حين احتل جهاز قطر للاستثمار المركز الثالث في المنطقة والتاسع بين الصناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول بلغت 328 مليار دولار.

وأظهر التقرير، أن أصول صندوق الاستثمارات العامة التابع للحكومة السعودية بلغت نحو 320 مليار دولار، فيما بلغت موجودات مؤسسة دبي للاستثمار حوالي 239.3 مليار دولار، وأصول مبادلة الإماراتية حوالي 228 مليار دولار.

وقدر التقرير إجمالي الأصول بحوالي 45 مليار دولار في مؤسسة الإمارات للاستثمار، و22 مليار دولار في صندوق الاحتياط العام العماني، و16.6 مليار دولار في مؤسسة ممتلكات وهي الصندوق السيادي لمملكة البحرين، و 3.4 مليار دولار في صندوق الاستثمارات العماني، وحوالي 793 مليون دولار في شركة إدارة الأصول التابعة لحكومة الشارقة.

وجاء في التقرير، أن صندوق التقاعد النرويجي التابع للحكومة لا يزال يحتل المركز الأول بين الصناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول بلغت 1.098 ترليون دولار، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية التي تبلغ موجوداتها نحو 940 مليار دولار.

