وقف عمليات التصدير بموانئ الهلال النفطي

مصدر ملاحي لـ218: وقف عمليات تصدير النفط بسبب إغلاق موانئ منطقة الهلال النفطي نتيجة سوء الأحوال الجوية
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قناة 218 الليبية
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