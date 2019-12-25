اقتصاد

وقف عمليات التصدير بموانئ الهلال النفطي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر ملاحي لـ218: وقف عمليات تصدير النفط بسبب إغلاق موانئ منطقة الهلال النفطي نتيجة سوء الأحوال الجوية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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