حركة تجارية نشطة بميناء بنغازي البحري

دخل إلى ميناء بنغازي البحري عدد من السفن التجارية تحمل مواد غذائية وسلعا متنوعة، حيث استقبل الميناء السفينة “هانزا” لنقل الحاويات التابعة لوكيل شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها نحو 380 حاوية من البضائع المختلفة.

كما سجل ميناء بنغازي دخول السفينة “لينا اف” التابعة للخط الملاحي “ام اس سي” محملة بنحو 220 حاوية تحتوي على بضائع وسلع متعددة، وإلى جانبهم رست في الميناء السفينة “كوين ليلى” لنقل الحبوب التابعة للوكيل الملاحي شركة الأفق للتوكيلات الملاحية وعلى متنها أكثر من 27 ألف طن من حبوب الشعير.

واستقبل الميناء سفينة الشحن “أوسلو ويف” التابعة للوكيل الملاحي شركة خطوط نبتون للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 537 ربطة من الخشب الصناعي.

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