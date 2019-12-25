ارتفاع مستمر للدولار واليورو والاسترليني بالسوق السوداء

سجلت السوق الموازية، هبوطاً جديداً في سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية وأمام الدولار واليورو والاسترليني على وجه الخصوص.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

-الدولار =4.155 و4.16 دينار(بيع وشراء)

-الدولار حوالة تركيا/دبي=4.19دينار(بيع وشراء)

-الدولار بشيك المصدق =4.20 دينار {الجمهورية}

-الدولار بشك المصدق =4.22 دينار {التجارة والتنميه}

-اليورو =4.575(بيع وشراء)

-الباوند =5.33(بيع وشراء)

-بطاقات 500$ دولار =3.70(بيع وشراء)

-بطاقات 10الف دولار =3.8/(بيع وشراء)

-بطاقات 500 $ و 10 الف 7.5%(سحب فوري)

-100دينار ليبي =68 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =145دينار ليبي

-100دينار ليبي =400 جنيه مصرى

-الذهب المسبوك =149للجرام

-الذهب الكسر عيار 146=18 للجرام

-الفضة الكسر =1.85للجرام