استعرض الاجتماع نشاط الشركة خلال عام 2019، والمشاريع المخطط تنفيذها خلال عام 2020. [الوطنية للنفط]

عقدت الجمعية العمومية للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، اجتماعها للعام 2019، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، بمقرّ المؤسسة بطرابلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة خلال عام 2019، والمشاريع المخطط تنفيذها خلال عام 2020، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي لمؤسسة النفط.

كما تمّ التطرّق إلى أهم التحديات التي تواجه كل من إدارة الصحة والسلامة وادارة العمليات والصيانة وغيرها من الإدارات بالشركة، والحلول المقترحة لتخطي تلك التحديات.

وتم التطرق إلى مناقشة تقرير الميزانية الرأسمالية والميزانية التشغيلية لعام 2019 والميزانية المقترحة لعام 2020، بالإضافة إلى تقرير هيئة المراقبة والرد على بعض الملاحظات الواردة به. كما أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بالجهود التي تبذلها إدارة الشركة والعاملين بها، مؤكدين على دعم المؤسسة الكامل للجنة الادارة لتنفيذ برامج الشركة للعام القادم (2020)، وخطتها الطموحة للحفر بالحقول البحرية، وتحقيقها لإيرادات معتبرة هذا العام 2019 تقدر بحوالي 145 مليون دينار ليبي، بالاضافة الى ايرادات متوقعة للعام القادم تقدر بحوالي 177 مليون دينار ليبي. كما عبروا عن فخرهم بالعاملين بالشركة والقطاع لأجل النهوض بالاقتصاد الوطني رغم الظروف الراهنة، مشددين على أهمية التواصل والتنسيق بين شركات القطاع وضرورة الالتزام ببرامج البيئة والسلامة وتوفير كافة سبل الراحة للعاملين. من جهته، عبّر رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، عن شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه المؤسسة الوطنية للنفط لإدارة الشركة والعاملين بها، والذي يساهم بشكل كبير في تجاوز الصعوبات التي تواجهها ويساعدها في تحقيق مستهدفاتها حسب الخطة التطويرية الموضوعة من أجل زيادة معدلات الإنتاج، حسب قوله.

The post الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط تستعرض نشاطها للعام 2019 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا