الضمان الاجتماعي.. يُعلن صرف مرتبات المتقاعدين

أهاب فرع صندوق الضمان الاجتماعي في طرابلس بكافة المتقاعدين التابعين له بصرفه المرتبات عن شهر ديسمبر.

وكان وزير المالية فرج بومطاري قد أصدر قرارا في أكتوبر الماضي يقضي بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا لحصر الديون والالتزامات المتبادلة مع صندوق الضمان الاجتماعي للتحقق ما إذا كانت قد خصمت الاستقطاعات الضمانية من الميزانية العامة أم لا.

وشدد القرار وقتها على ضرورة اقتراح حلول من قبل اللجنة لتسوية الالتزامات المالية مع الصندوق ومطابقتها، الأمر الذي سيسهم في انتظام صرف المرتبات مستقبلا.

ويدير الصندوق معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين من مواطنين وأجانب عبر 21 فرعا يعمل فيها نحو 13700 موظف وتنضوي تحت راية الصندوق نحو 400000 أسرة ويقوم بإدارة نحو 392000 معاش.

