ترقب لمستقبل مشاريع “تات الروسية” في ليبيا

تقرير 218

تستعد شركة “تات نفط” الروسية الرائدة في مجال الطاقة لاستثمار 15 مليار دولار خلال خطة عملها بحلول عام 2040، وفقا لما نشره موقع “أويل برايس”.

وأكد “أويل برايس” أن الشركة الروسية استثمرت منذ عام 2000 نحو 200 مليون دولار في ليبيا وسوريا دون تحقيق عائدات وافرة وسط تساؤل عما إذا وضعت “تات نفط” خطة مستقبلية لاستثمار جزء من المليارات المذكورة في منطقة الهلال النفطي في ليبيا مستقبلا مستغلة التقارب السياسي مع قيادة الجيش الوطني.

وأشار الموقع إلى أن “تات نفط” قد عادت للعمل في حوض غدامس مطلع ديسمبر الجاري بعد مفاضلة مع موقع استكشافي في سرت، فيما تساءلت الصحيفة عن معايير اختيار موقع العمل مشيرة إلى أن حوض سرت يتمتع أيضاً بفرص استثمارية جيدة إلى جانب الوضع الأمني المستقر.

وكان المدير العام لشركة تات نفط الروسية نايل ماقنوف قد كشف مطلع أكتوبر الماضي أن شركة “تات” تعمل على استكشاف مواقع نفطية جديدة في ليبيا موضحا بأن الأعمال ستتم في امتيازات حصلت عليها في أعوام 2005، 2014، 2017.

ومن جانبها، تسعى المؤسسة الوطنية للنفط لاستقطاب عدد من الشركات الأجنبية للعمل في ليبيا في إطار خطط رفع الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل العام المقبل وعلى أن ترفع القدرة الإنتاجية لها إلى مليونين و100 ألف برميل مع حلول عام 2024.

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