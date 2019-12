كم جنى المستثمرون في 2019؟

الأسهم العالمية ارتفعت خلال العام 2019 بأكثر من 17 تريليون دولار [انترنت]

أظهرت تقديرات للمصرف “دويتشه بنك”، أن القيمة السوقية لأسواق الأسهم العالمية ارتفعت خلال العام 2019 بأكثر من 17 تريليون دولار، فما العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه النتيجة الممتازة؟

خلال العام الجاري صعدت القيمة الإجمالية للأسهم من 68 تريليون دولار سجلتها في بداية العام لتصل الآن إلى 85 تريليون دولار، وفقا لـ “دويتشه بنك”.

ويرى المصرف الألماني، أن هذه النتيجة الجيدة تمت بالدرجة الأولى بفضل السياسة النقدية الميسرة التي اتبعتها البنوك المركزية حول العالم بالإضافة لتطور الوضع الجيوسياسي في العالم.

وأوضح المصرف، أن معظم البنوك المركزية خففت من سياساتها، حيث قام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وحده بخفض سعر الفائدة ثلاث مرات في 2019، في حين خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستويات سلبية.

كما أن تلاشي حالة عدم اليقين بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام لعب بشكل إيجابي على معنويات المستثمرين أيضا.

كذلك الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة بشأن الجزء الأول من الصفقة التجارية ساهم في تعزيز معنويات المستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن النمو تمت ملاحظته في جميع الأسواق تقريبا، لكن من المؤكد أن أداء سوق الأسهم الأمريكية كان مميزا، حيث ارتفع المؤشران S&P 500 و Dow ​​Jones بأكثر من 20%.

وعلى صعيد الشركات نمت القيمة السوقية لشركة “آبل” بحوالي 80%، فيما ارتفعت أسهم “فيسبوك” بنسبة 57%.

كذلك ساد التفاؤل في السوق الروسية، حيث سجل المؤشرMSCI للأسهم المقومة بالروبل مستويات تاريخية عدة مرات، كما أن مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS سجل أعلى مستوى منذ 2013.

يشار إلى أن الروبل الروسي صنف في 2019 كثاني أفضل عملة أداء، حيث صعد أمام الدولار بأكثر من 10%

