المركزي يُعلن تراجع إجمالي أصول المصارف

أصدر مصرف ليبيا المركزي تقريرَ المؤشرات المالية للمصارف التجارية للربع الثالث من العام الجاري.

ووفقا لما ورد في التقرير فإن المؤشرات توضح انخفاض إجمالي أصول المصارف باستثناء الحسابات النظامية بالمقارنة على أساسٍ سنوي من نفس الفصل.

وكانت الأصول تبلغ في الربع الثالث من العام الماضي 127.5 مليار دينار وبلغت في الربع الثالث من العام الحالي 117.6مليار دينار أي بنسبة خفض قدرها 7.8%.

وأوضح التقرير بأن الأصولَ السائلةَ بلغت 83.2 مليار دينار من إجمالي الأصول أي ما يعادل 70.7% وكانت الأصول السائلة في الربع الثالث من العام المالي تبلغ ما نسبته 75%.

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