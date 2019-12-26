دعوة لتعزيز التعاون التجاري بين ليبيا واليونان

دعا رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية إبراهيم الجراري، وزير الخارجية اليوناني عقب زيارته إلى ليبيا، لعقد اجتماع يضم رجال أعمال من البلدين لدراسة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

وأضاف الجراري في كتاب وجهه للخارجية اليونانية، وتحصلت 218 على نسخة منه، أن الغرفة تسعى لإبرام اتفاقيات تنشط في مجال السلع الغذائية ومواد البناء، بالإضافة إلى تفعيل الخط البحري بينهما لضمان سهولة الحركة وتعزيز التجارة.

يذكر أن وفداً ليبياً كان قد زار اليونان في أكتوبر الماضي وكان مكونا من محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، علي الحبري إلى جانب رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري ومدير مكتب المشروعات في البلدية أسامة الكزة.

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