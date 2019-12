المجلس الوطني للمدفوعات يُناقش سُبل تطوير خدمات الدفع الإلكتروني

مناقشة سُبل تطوير خدمات الدفع الإلكتروني واللوائح المُنظمة له بالسوق المصرفي الليبي. [مصرف ليبيا المركزي]

عقد المجلس الوطني للمدفوعات برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعًا الخميس، بمقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة سُبل تطوير خدمات الدفع الإلكتروني واللوائح المُنظمة له بالسوق المصرفي الليبي.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من قِبل مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية وشركات الدفع الالكتروني وشركات الإتصالات من أجل التوسع والرفع من مستوى الخدمات المصرفية الإلكترونية.

هذا ويضم المجلس الوطني للمدفوعات في عضويته كلا من المدراء العامون لمصارف (الجمهورية، الصحارى، شمال أفريقيا، المصرف الإسلامي الليبي)، والمدراء العامون لشركتي (المدار، معاملات)، ومٌديري (سوق المال الليبي، شركة ليبيا للتأمين)، ورئيس الشركة القابضة للاتصالات، وعضو عن وزارة المالية.

