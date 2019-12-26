عمومية شركة البريقة تعقد اجتماعها لهذا العام

أخبار ليبيا24

عقدت الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط اجتماعها للعام 2019، بمقرّ المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، برئاسة المهندس مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وذلك لمراجعة نشاط الشركة لهذا العام، واستعراض البرامج والميزانية التقديرية المقترحة للعام 2020.

وجرى خلال الاجتماع استعراض سير المشاريع التي تشرف الشركة على تنفيذها، والميزانيات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة، واستراتيجية ضمان توفير المحروقات للسوق المحلي، وما تم اتخاذه من اجراءات لتطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة. كما تم التطرق الى التحديات الأمنية التي تواجه العاملين بالمستودعات التابعة للشركة، وعرض تقرير هيئة مراقبة الشركة وما ورد به من ملاحظات والرد عليها.

وأكد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، عزم الشركة على تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية للرفع من قدرة السعات التخزينية للمستودعات، وأكد على حرصها الدائم على توفير الوقود وتوزيعه بشكل قانوني في كافّة أرجاء ليبيا.

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