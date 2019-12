شركة «البريقة» تُراجع نشاطها لعام 2019

استعرضت الشركة البرامج والميزانية التقديرية المقترحة للعام 2020. [الوطنية للنفط]

عقدت الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط، اجتماعها الخميس، للعام 2019، بمقرّ المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، برئاسة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله.



وأفادت المؤسسة عبر موقعها الرسمي، بأن الاجتماع يأتي لمراجعة نشاط الشركة لهذا العام، واستعراض البرامج والميزانية التقديرية المقترحة للعام 2020.

وتم خلال الاجتماع استعراض سير المشاريع التي تُشرف الشركة على تنفيذها، والميزانيات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة، واستراتيجية ضمان توفير المحروقات للسوق المحلي، وما تم اتخاذه من اجراءات لتطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة.

كما تم التطرق الى التحديات الأمنية التي تواجه العاملين بالمستودعات التابعة للشركة، وعرض تقرير هيئة مراقبة الشركة وما ورد به من ملاحظات والرد عليها.

من جانبه أكد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، عزم الشركة على تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية للرفع من قدرة السعات التخزينية للمستودعات، وأكد على حرصها الدائم على توفير الوقود وتوزيعه بشكل قانوني في كافّة أرجاء ليبيا. من جانبه أثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على الدور الهام الذي تقوم به الشركة في توفير احتياجات السوق المحلي من الوقود ومشتقاته والجهود التي تبذلها لمكافحة التهريب، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيدين بكفاءة وشجاعة موظفي الشركة الذين لم يدخروا جهدا في سبيل الحفاظ على استمرار العمليات على الرغم من كافّة التحديات التي واجهتهم والأحداث التي شهدتها الشركة خلال العام الجاري. وأكدوا على ضرورة توفير سبل الراحة لكافة العاملين بمختلف مواقع الشركة والاهتمام بمنشآتها ومرافقها وتنفيذ برامج تدريب للمستخدمين. كما شدد رئيس الجمعية العمومية المهندس مصطفى صنع الله على بذل مزيد من الاهتمام بالصحة المهنية للعاملين الذين يتعاملون مباشرة مع الوقود و المواد الكيماوية وتوفير جميع معدات السلامة والوقاية الشخصية، مطالبا بتظافر الجهود في دعم الاقتصاد المحلي وإشراك القطاع الخاص في أنشطة الشركة والتي من ضمنها تصنيع و توزيع اسطوانات الغاز وانشاء المستودعات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.

