“الوطنية للنفط” تراجع نشاط شركة البريقة

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اجتماعا بالجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط للعام 2019 لمراجعة نشاط الشركة خلال العام الجاري بالإضافة إلى استعراض البرامج والميزانية التقديرية المقترحة للعام 2020.

وتم خلال الاجتماع التطرق لسير المشاريع التي تشرف البريقة على تنفيذها، إلى جانب الميزانيات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة واستراتيجية ضمان توفير المحروقات للسوق المحلية إضافة للتطرق إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق معايير الصحة والسلامة، وذلك عقب الإشارة إلى التحديات الأمنية التي تواجه العاملين بالمستودعات التابعة للشركة وصولا إلى عرض تقرير هيئة مراقبة الشركة وما ورد فيه من ملاحظات والرد عليها.

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