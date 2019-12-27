“المحاسبة” يوقف موظفين عن العمل بسبب “تضارب المصالح”

أصدر ديوان المحاسبة مجموعة من القرارات لمنع تضارب المصالح شملت المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها.

وتنص القرارات على إيقاف المدير العام للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي بدر بن عثمان عن العمل في وظيفة إدارة صندوق الاستثمار الداخلي، وعضو مجلس إدارة برج البحر معتبرا ذلك تضاربا في المصالح.

وشمل قرار الديوان إيقاف موظفين بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية عن العمل بصفاتهم في العضويات المكلفين بها وذلك لمخالفة النظام الأساسي للشركة الليبية الخارجية من حيث تضارب المصالح والاستقلالية.

كما أشار الديوان إلى الازدواجية المتمثلة في الجمع بين وظيفة رئيس أو عضو مجلس الإدارة، ووظيفة المدير التنفيذي في شركة قابضة، مع وظيفة رئيس أو عضو مجلس إدارة في شركة تابعة لها، مبررا هذا الإيقاف بأنه يتيح للمسؤولين في المؤسسات القدرة على إخفاء البيانات أو تشويهها مما يجعل التقارير الصادرة عنها لا تعبر عن واقعها وأدائها.

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