اقتصاد

دخول سفن شحن لميناء طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخل ميناء طرابلس البحري عدد من السفن المحملة بالسلع والمواد المختلفة ومن بينها السفينة “ميراي غلايفادا” التابعة لوكالة الربان العالمية على الرصيفين 18 و19 وتحمل على متنها نحو 15 ألف طن من الذرة.

كما دخلت السفينة ليبتس ستار التابعة لوكالة مدوين للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 11 ألف طن من الإسمنت السائب، كما قالت إدارة الميناء أن السفينة “أنوار النصر” التابعة لوكيل العالمية للتوكيلات الملاحية قد دخلت رصيف الميناء محملة بنحو 522 ألف طن من البنزين، بالإضافة إلى سفن أخرى تحمل الرخام وحاويات بضائع متنوعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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