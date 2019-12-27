دخول سفن شحن لميناء طرابلس

دخل ميناء طرابلس البحري عدد من السفن المحملة بالسلع والمواد المختلفة ومن بينها السفينة “ميراي غلايفادا” التابعة لوكالة الربان العالمية على الرصيفين 18 و19 وتحمل على متنها نحو 15 ألف طن من الذرة.

كما دخلت السفينة ليبتس ستار التابعة لوكالة مدوين للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 11 ألف طن من الإسمنت السائب، كما قالت إدارة الميناء أن السفينة “أنوار النصر” التابعة لوكيل العالمية للتوكيلات الملاحية قد دخلت رصيف الميناء محملة بنحو 522 ألف طن من البنزين، بالإضافة إلى سفن أخرى تحمل الرخام وحاويات بضائع متنوعة.

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