اقتصاد

النفط يحقق أعلى سعر له منذ 3 أشهر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت أسعار النفط العالمية اليوم الجمعة أعلى مستوى لها في 3 أشهر وذلك عقب مسح للبيانات أظهر أن مشتريات المستهلكين الأمريكيين عبر الإنترنت في موسم العطلة بلغت مستوى قياسيا فاق توقعات المحللين ودفع الأسهم الأمريكية للارتفاع

وعزز هذا الأمر الثقة بالولايات المتحدة وهي أكبر اقتصاد في العالم قبل التوصل إلى حل بشأن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

وفي جلسة الافتتاح سجل خام القياس العالمي برنت 67.98 دولار للبرميل بارتفاع ستة سنتات وبالتزامن مع ارتفاع برنت ارتفع خام الوسيط الأمريكي غرب تكساس 11 سنتا مسجلا 61.79 دولارا للبرميل.

يشار إلى أن أسعار النفط تتلقى دعما في الوقت الحالي في ظل التفاؤل من نهاية قريبة للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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