النفط يحقق أعلى سعر له منذ 3 أشهر

سجلت أسعار النفط العالمية اليوم الجمعة أعلى مستوى لها في 3 أشهر وذلك عقب مسح للبيانات أظهر أن مشتريات المستهلكين الأمريكيين عبر الإنترنت في موسم العطلة بلغت مستوى قياسيا فاق توقعات المحللين ودفع الأسهم الأمريكية للارتفاع

وعزز هذا الأمر الثقة بالولايات المتحدة وهي أكبر اقتصاد في العالم قبل التوصل إلى حل بشأن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

وفي جلسة الافتتاح سجل خام القياس العالمي برنت 67.98 دولار للبرميل بارتفاع ستة سنتات وبالتزامن مع ارتفاع برنت ارتفع خام الوسيط الأمريكي غرب تكساس 11 سنتا مسجلا 61.79 دولارا للبرميل.

يشار إلى أن أسعار النفط تتلقى دعما في الوقت الحالي في ظل التفاؤل من نهاية قريبة للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم

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