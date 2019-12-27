الوطنية للنقل البحري تطلق خطتها بشأن تطوير أسطولها

أطلقت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري الخميس، خطتها بشأن تطوير أسطولها خلال الفترة ما بين 2020- 2030 في إطار تعزيز المنافسة بمجال النقل البحري.

وأوضحت المؤسسة أنها بادرت منذ عام 2017 بتشكيل لجان فنية مهمتها تقييم الأسطول الحالي المكون من اثنتين وعشرين ناقلة بينها إحدى وعشرون ناقلة تنشط في نقل النفط الخام والمنتجات النفطية بالإضافة إلى سفينة صب خاصة بنقل الحبوب وبقدرة نقل كلية تصل إلى مليونين ومائتين وسبعين ألف طن متري.

وأشارت شركة النقل البحري ضمن خطتها إلى أنها تعاونت مع شركة إم-سي-أي MSI المتخصصة في وضع الدراسات والاستراتيجيات في إطار رسم خطط تطوير الأسطول بالتعاون مع اللجنة المختصة.

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