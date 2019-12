أخبار ليبيا24 قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا اليوم الجمعة إن البنوك التركية هي المستفيد الأكثر من بيع العملة الأجنبية (أرباب الأسر) فهي تستحوذ على مايزيد عن ‎%‎5 منها في شكل عمولات على عمليات السحب التي تتم عن طريق ماكينات الصرف الآلي ATM. وأضاف آغا عبر منشور في صفحته الرسمية […]

