النقل البحري تقتني ناقلات نفط جديدة لتطوير أسطولها

طرابلس-العنوان

أعلنت الشركة الليبية العامة للنقل البحري، اليوم الجمعة، عن خطة تطوير أسطولها البحري بداية من العام الجديد 2020 حتى العام 2023، وفق بيان الشركة.

وأكدت الشركة أنها عازمة على تطوير أسطولها البحري بهدف تعزيز مكانتها في السوقين المحلي والدولي، مشيرة إلى أنها شكلت منذ العام 2017 لجانا فنية مهمتها تقييم الأسطول الحـالي المكون من 22 ناقلة، 21 ناقلة تختص بنقل النفط الخام والمنتجات النفطية وسفينة صب للبضائع السائبة.

وتركز الخطة على تنويع مصـادر دخل الشركة واعتماد سياسة إحلال ناقلات النفط التي تجاوز عمرها الافتراضي 15 عاما، خصوصا فيما يتعلق بناقلات النفط الخام وذلك بما يتوافق وسياسة الحفاظ على الأصول، إضافة لاقتناء ناقلات نفط خلال المرحلة الأولى من الخطة المقررة في 2020 فيما سيقع اقتناء ناقلتي غاز بترولي مسال.