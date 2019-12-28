اقتصاد

هيئة البيئة بالحكومة المؤقتة تطلق حملة للحد من تهريب السلاحف البرية خارج الوطن

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 28 ديسمبر 2019 (وال) – أطلقت الهيئة العامة للبيئة في الحكومة الليبية المؤقتة حملة للحد من تهريب الحيوانات البرية الليبية إلى خارج البلاد.

وقال مدير مكتب الإعلام بالهيئة مصطفى أكريم إن الهيئة أطلقت الحملة تحت شعار “لا لتهريب الحيوانات”، لافتا إلى أن الحملة تأتي في إطار المحافظة على الحيوانات البرية وحمايتها من الانقراض، وخاصة السلاحف البرية.

وأوضح أكريم أن  السلحفاة البرية جزء من السلسلة البيئية الليبية، مؤكدا أنها مهددة بالانقراض، وأن حمايتها مسؤلية الجميع.

وناشد جميع المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي شخص يقوم بتجميع أو شراء السلاحف البرية، وذلك لمنع تهريبها للحفاظ على التوازن البيئي في ليبيا.(وال – بنغازي) ع م / ا م

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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