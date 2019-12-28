ميناء السدرة يُصدّر مليون برميل نفط

أكد الكاتب بمجال النفط والموظف في شركة الواحة علي الفارسي في تصريحات لـ218 اليوم السبت أن ميناء السدرة عاد للعمل أمس الجمعة بعد توقفه عن عمليات تزويد ناقلات النفط يوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الموج وسرعة الرياح.

ومن جهتها أشارت إدارة الميناء إلى دخول ناقلة النفط (سي اي اف) التي شرعت في تحميل النفط الخام بكمية تقدر بنحو مليون برميل دون ذكر وجهتها.

وسبق ذلك بأيام دخول عدد من سفن النفط الخام بينها الناقلة (كريتي ديموند) التي شحنت 630 ألف برميل يوميا ويعد ميناء السدرة النفطي الأكبر في ليبيا وتشغله وتشرف عليه شركة الواحة للنفط إحدى الشركات الليبية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

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