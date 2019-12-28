اقتصاد

“التجارة والتنمية” يفتتح 3 أفرع جديدة

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف التجارة والتنمية افتتاح فرعه بمدينة اجدابيا الذي سيقدم كافة الخدمات للعملاء موضحا أن افتتاح الفرع يأتي في إطار تطبيق سياسة الانتشار.

ويعد الفرع الجديد هو الثاني خلال أيام بعد أن افتتحت إدارة المصرف في التاسع عشر من هذا الشهر فرعا لها بمنطقة قنفودة في مدينة بنغازي.

كما شملت خطة توسعة الأعمال للمصرف المنطقة الغربية التي افتتح بها فرع جديد في مدينة الرجبان في الخامس عشر من هذا الشهر ليكون بذلك مصرف التجارة والتنمية قد افتتح ثلاثة فروع جديدة خلال فترة أسبوعين.

يُذكر أن المصرف قد أطلق الشهر الماضي 12 خدمة إلكترونية جديدة لكافة عملائه عبر تطبيق BCD APP، تضمنت تحويل الأموال بخدمة “كيو ار” وخدمة تحويل أموال عن طريق “إل إس إم إس”، وخدمات معرفة حركات البطاقات ومكان إصدارها بالإضافة إلى إمكانية معرفة نقاط البيع وآلات ATM المتاحة وعدد من الخدمات المصرفية الأخرى.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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