ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 27 ديسمبر 2019، القيم الآتية:

اسعار العملات اليوم في السوق الموازي العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.14 دينار 4.135 دينار اليورو 4.60 دينار 4.52 دينار الجنية الاسترليني 5.32 دينار 5.24 دينار الليرة التركية 0.70 دينار 0.62 دينار الدينار التونسي 1.45 دينار 1.37 دينار الجنية المصري 0.255 دينار 0.247 دينار الدينار الاردني 5.77 دينار 5.69 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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